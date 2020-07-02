Происшествия

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По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались предварительные выводы специалистов, расследовавших инцидент над Ростовом-на-Дону.
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с чего всё началось

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.
Пятый канал05:31

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Авиакомпания прокомментировала опасное сближение самолетов в небе над Ростовом

Rostov gazeta13:52

В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

РИА Новости09:04

Диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РЕН ТВ08:42

В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

ТАСС07:55

В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета

Lenta.ru11:00

Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону

Пятый канал07:28

В небе над Ростовской областью едва не столкнулись два пассажирских самолёта

Donnews.ru05:57
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Трамп примет серьезные меры при подтверждении «сговора РФ с талибами»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что публикации о так называемом "сговоре РФ с талибами" являются важными подозрениями (движение Талибан запрещено в РФ - ред.) По его словам, если это подтвердится, то он может гарантировать, что Дональд Трамп примет серьезные меры.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

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Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
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«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

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Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля

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Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
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Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей.
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Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
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На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

До конца 2020 года на орбиту планируется вывести шесть спутников связи «Гонец-М».
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Футбол

Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR

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За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины

За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
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Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России

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Заразилось не менее трех футболистов, а также некоторые работники клуба.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

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