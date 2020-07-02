Происшествия
ИзвестияДиспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались предварительные выводы специалистов, расследовавших инцидент над Ростовом-на-Дону.
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с чего всё началось
В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.Пятый канал05:31
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Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
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Evo-rus.com 15:40
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
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У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Армия и оружие
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 12:13
Политика
Трамп примет серьезные меры при подтверждении «сговора РФ с талибами»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что публикации о так называемом "сговоре РФ с талибами" являются важными подозрениями (движение Талибан запрещено в РФ - ред.) По его словам, если это подтвердится, то он может гарантировать, что Дональд Трамп примет серьезные меры.
Московский Комсомолец 15:16
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 15:36
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил.
ТК Звезда 30 июня в 18:08
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Киберспорт
Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
CyberSport.ru 14:03
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ 04:43
Происшествия
ТАСС: актер Сынгаевский признал вину в хищении денег со счетов умерших
Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей.
Газета.Ru 16:21
Экономика
Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров
Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна вчера в 08:07
Космос
На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года
До конца 2020 года на орбиту планируется вывести шесть спутников связи «Гонец-М».
Военное дело 29 июня в 03:14
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15
Политика
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
Футбол
В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Заразилось не менее трех футболистов
Заразилось не менее трех футболистов, а также некоторые работники клуба.
Sport24.ru 12:50
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50