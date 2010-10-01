Уточнены позиции о дистанционном обучении, вакцинации и масочном режиме. Как сообщается в постановлении от 29 апреля, дистанционное обучение и реализация иных образовательных программ вне стен продлеваются до 22 мая. В детских садах продолжится работа дежурных групп.

«Дистанционка» до 22 мая, частичная вакцинация и рекомендация носить маски хотя бы в магазинах - как будет жить Ленобласть на новом этапе самоизоляции

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.

Происшествия Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. 1,7K

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 18

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 186

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 853

Музыка Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope» Участники из немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню "Sign of hope".

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 40

Экономика Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед» Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».

Футбол Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг сотни лучших тренеров в истории футбола.

Здоровье Создатель «Новичка» нашел способ убить коронавирус В интервью изданию химик рассказал о том, что устранил главный недостаток диуцифона — плохую растворяемость, — и препарат можно применять в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. 5

Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 474

Общество Росгидромет обещает лето теплее нормы Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов. 27

Общество В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области. 6

Хоккей Артем Бородкин покидает «Трактор» Артем Бородкин покидает «Трактор» – 30 апреля у него истекает контракт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Общество Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. 119

Экономика Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов.

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах. 707