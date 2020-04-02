Коронавирус
Новые ИзвестияДистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля. Но президент России Владимир Путин, ранее объявивший текущую неделю нерабочей, сегодня продлил этот режим до конца апреля.
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С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.
— Валерий Фальков, российский депутатREGNUM 11:22
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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно
Будущее России. Национальные проекты10:59
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