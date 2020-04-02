С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля. Но президент России Владимир Путин, ранее объявивший текущую неделю нерабочей, сегодня продлил этот режим до конца апреля.

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

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