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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
МИР 24

Россиян предупредили о подорожании электроники и автомобилей

МИР 2420:30
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14

В Новосибирске возбуждено дело из-за мошенничества с маткапиталом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора и шести сотрудников финансовой компании, которых подозревают в мошенничестве с материнским капиталом, сообщила пресс-служба Главного Управления МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске возбуждено дело из-за мошенничества с маткапиталом
РБК Новосибирск20:53
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Наиболее заразный штамм коронавируса оказался менее смертельным

Ученые Национального университета Сингапура заявили, что вариант вируса SARS-CoV-2 под наименованием D614G, что вызывает коронавирус, является более заразным, но менее смертоносным.
Общественная служба новостейвчера в 14:31

Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
Интерфаксвчера в 14:46
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