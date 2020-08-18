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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%. Андрей Латышев отмечает, что подорожает вся электроника — даже та, которая производится в России — из-за роста цен на комплектующие, приобретаемые за рубежом.
Известия17:40
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Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
МИР 24

Россиян предупредили о подорожании электроники и автомобилей

МИР 2420:30
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40

Самолеты российских ВКС впервые за месяц провели боевые полеты на северо-западе Сирии

Российские ВКС уже не раз в ответ на боевые вылазки подвергали обстрелам с воздуха позиции джихадистских повстанческих группировок, таких как «Хайат Тахрир аш-Шам», Туркестанская исламская партия (ТИП) и «Хуррас аль-Дин» (все запрещены в России).
Аргументы неделивчера в 07:18

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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