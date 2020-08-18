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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
МИР 24

Россиян предупредили о подорожании электроники и автомобилей

МИР 2420:30

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новостивчера в 09:47
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Венгер может возглавить сборную Нидерландов после ухода Кумана

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов в случае, если действующий главный тренер национальной команды Рональд Куман уйдёт работать в «Барселону».
News.ruвчера в 02:42

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Эксперт Мальнев назвал способ обнаружения клавиатурного шпиона

Клавиатурного шпиона можно найти путем проверки компьютера антивирусным ПО, либо с помощью встроенной системы-анализатора, заявил руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.
Экономика сегодня00:02
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