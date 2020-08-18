Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре
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Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%
Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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