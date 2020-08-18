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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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Комсомольская правда

Цены на компьютеры и ноутбуки могут взлететь на 20 процентов

Комсомольская правда05:09
Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.
Шешминская новь07:06