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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
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Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Ведомости02:19
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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Туберкулезное отделение «выгнали» из барнаульской больницы на время пандемии

ТОКСУТ оказывает специализированную медицинскую помощь больным с урогенитальным туберкулезом, туберкулезом костей, суставов, лимфатических узлов, брюшины, а также патологией мочевыводящих путей Терапевтическое отделение костно-суставного и урогенитального туберкулеза (ТОКСУТ) выселили из горбольницы №12 в Барнауле в Первомайскую ЦРБ из-за пандемии, сообщает "Банкфакс".
Толк02:24

Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов; требования к ним будут утверждаться правительством.
Коммерсантъ23:25

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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