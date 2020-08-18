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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
Подробнее о событии
Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Ведомости02:19
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Live24вчера в 06:22
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Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском02:10
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