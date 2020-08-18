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Известия
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Известия

Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10–20%

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» дистрибуторы электроники и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит отдельных моделей ноутбуков и комплектующих для ПК.
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Известия17:40
Телеканал 360°

Цены на ПК и ноутбуки взлетят в сентябре

Телеканал 360°20:50
ФАН

В России ожидается подорожание компьютеров и ноутбуков

ФАН20:14
ФедералПресс

В России подорожают персональные компьютеры и ноутбуки

ФедералПресс18:50
URA.Ru

В России ожидается дефицит ноутбуков. Цены резко вырастут

URA.Ru18:43
Lenta.ru

Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков

Lenta.ru18:28
Российская газета

Осенью компьютерная техника подорожает на 10-20 процентов

Российская газета00:55

Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы
РБК03:34
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Школам рекомендуют подготовиться к возвращению к «дистанционке»

Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ рекомендовали школам подготовиться к переходу на онлайн-обучение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа - ведомства уже направили соответствующее письмо региональным властям.
Газета.Ru01:50
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Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над тульским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата России сезона-2020/21 выразил недовольство работой главного арбитра встречи Сергея Иванова.
РИА Новостивчера в 15:42