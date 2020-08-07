Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России
Смотрите также
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
США вводят санкции против главы администрации Гонконга
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске
В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года
СК начал проверку после смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
Berlingske: Коронавирус нанес экономике США жесточайший удар
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор ХМАО разрешил открыть кафе в уличном формате
Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению дыни
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
Минобороны назвало условие применения ядерного оружия
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
«Зенит» отдаст защитника Мамману в аренду в «Сочи»
Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
Минских диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя «Перемен»
Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.В источнике
Подробнее о событии