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Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.В источнике
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РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новости08:20
Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъ08:51
Lenta.ru

В России захотели повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

Lenta.ru08:43
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известия08:33
РБК

Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

РБК10:02
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русском08:12
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

ТАСС08:11

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
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В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не стала воевать за Крым, так как полуостров никогда не был их землей.
Общественная служба новостей03:22
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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