Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России
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В начале июля глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что допустимая скорость может быть увеличена и на платных трассах. Лимит готовы повысить со 130 до 150 км/ч. "Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч", - уверен он.В источнике
С чего всё началось
Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить
Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
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