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Газета.Ru
Газета.Ru

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

В начале июля глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что допустимая скорость может быть увеличена и на платных трассах. Лимит готовы повысить со 130 до 150 км/ч. "Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч", - уверен он.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

Скоростной лимит могут увеличить не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автомобильных дорогах высокой технической категории. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
ТАСС08:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Газета.Ru11:32
RT на русском

В России могут повысить скоростной лимит на бесплатных трассах

RT на русском08:12
Коммерсантъ

Глава Минтранса не исключил повышения скорости на бесплатных дорогах

Коммерсантъ08:51
Известия

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Известия08:33
РИА Новости

Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

РИА Новости08:20
РБК

Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

РБК10:02
ТАСС

Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

ТАСС08:11

Ростуризм назвал рекомендации для россиян в Турции

Ростуризм предупредил россиян о том, что собираясь в путешествие в Турцию, необходимо обзавестись медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение COVID-19 (в классическую страховку коронавирус не входит).
Рамблер14:05
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В МИД оценили планы НАТО по увеличению численности военных в Польше

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьёзный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года», — отмечается в комментарии.
RT на русском14:22

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских организациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39
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Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.
РИА Новости11:01
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUM14:59
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В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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