Экономика
ВедомостиДитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
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с чего всё началось
На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.РБКвчера в 07:00
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