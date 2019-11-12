Экономика
ВедомостиДитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.РБК07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:49, Ашберн
Футбол
Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
Чемпионат 09:17
Футбол
Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»
Газета.Ru 20:55
Футбол
Модрич опередил Месси и Роналду в борьбе за награду Golden Foot
ProstoProSport 16:39
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
ANSA напоминает, что более высокий уровень воды регистрировался только в 1966 году, когда из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
ТАСС 18:03
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Политика
Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мехико
Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мехико.
Эхо Москвы 16:09
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 20:16
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Новое поколение седана превратилось из эволюции динамизма в стильный автомобиль, в то время как Kia агрессивно применяет смелые элементы дизайна для создания интенсивного и футуристического образа.
SpeedMe 10 ноября в 22:16
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Общество
День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
Южный Федеральный вчера в 23:55
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 02:10
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Известия вчера в 23:58
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru 20:23
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета 11:54
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Общество
Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 14:26
Происшествия
Доцент СПбГУ просит в СИЗО очки и книги
Во вторник, 12 ноября, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов попросил очки и книги.
АиФ Санкт-Петербург 08:06
Экономика
Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей
За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).
РБК 08:33
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
Astera 15:12