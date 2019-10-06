РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиДивеев: «Ростов» отлично укомплектован во всех линиях

ЦСКА — Ростов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, (Роман) Еременко сильный футболист. Смотрю на его игру – его не предугадаешь.
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