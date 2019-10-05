Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24. Оба футболиста не успеют восстановиться после травм, полученных в четверг в поединке Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

Дивеев и Магнуссон пропустят матч с «Ростовом»

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