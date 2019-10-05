Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24. Оба футболиста не успеют восстановиться после травм, полученных в четверг в поединке Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

Экономика Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс «Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.

Происшествия В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег На Иркутском водохранилище катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Политика Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях в конгрессе, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани получал от украинской стороны недостоверную информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, пишет издание The Washington Post co ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Единоборства Появилось видео конфликта Александра Емельяненко с Кокляевым В Сети опубликовали видео конфликта между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко в одном из ресторанов Москвы.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении".

Волейбол Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира Ротация успеха не принесла - уступили на тай-брейке. Это первое поражение нашей команды в трех стартовых матчах в Японии.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Музыка В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.