Футбол
Бомбардир.руДивеев и Магнуссон пропустят матч с «Ростовом»
Защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не помогут ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова», сообщает Sport24. Оба футболиста не успеют восстановиться после травм, полученных в четверг в поединке Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).
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