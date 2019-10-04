Футбол
Спорт-ЭкспрессДивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.
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Гончаренко рассказал, когда станут известны подробности о травмах Дивеева и Магнуссона
RT на русскомвчера в 16:10
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Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
Экономика
В Nord Stream 2 AG назвали конструктивными контакты с Данией по вопросу газопровода
Проектная компания газопровода «Северный поток – 2» — Nord Stream 2 AG — конструктивно работает с властями Дании по вопросу своевременного получения разрешения на строительство.
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Футбол
Дзюба в первый раз сходил на балет «прогрессировать»
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Политика
Новый глава ЦИК Диденко рассказал, кто должен заниматься выборами в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении заявил, что новый закон о статусе Донбасса будет принят после того, как в конце 2019 года завершится действие нынешнего.
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
В парламенте Нидерландов требуют признать вину Украины в крушении МН17
«О роли Украины в трагедии отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», — заявил депутат парламента Михель ван Ниспен.
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.