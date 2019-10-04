Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДивеев и Магнуссон прошли обследование

ЦСКА — Ростов
6 октября
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.
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