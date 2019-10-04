Футбол
Спорт-ЭкспрессДивеев и Магнуссон прошли обследование
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.
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Гончаренко рассказал, когда станут известны подробности о травмах Дивеева и Магнуссона
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RuNews24.ru вчера в 16:45
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Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
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