Футбол
Sport24.ruДивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом». Оба футболиста армейской команды получили повреждения в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).
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Гончаренко: завтра узнаем, смогут ли Дивеев и Магнуссон сыграть с «Ростовом»
Чемпионат03 октября в 15:54
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