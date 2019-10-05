Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом». Оба футболиста армейской команды получили повреждения в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2).

Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»

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