Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДивеев извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Лудогорца»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре Лиги Европы (1:5) отметил, что команда проиграла начало второго тайма. Также он извинился перед болельщиками.
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