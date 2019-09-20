Футбол
Спорт-ЭкспрессДивеев извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Лудогорца»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре Лиги Европы (1:5) отметил, что команда проиграла начало второго тайма. Также он извинился перед болельщиками.
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Защитник ЦСКА Дивеев извинился перед болельщиками за поражение от «Лудогорца» в ЛЕ
RT на русскомвчера в 18:52
Дивеев — о поражении со счётом 1:5: за всю команду извиняюсь, что мы так сыграли
Чемпионатвчера в 17:27
Игорь Дивеев: «От всей команды приношу болельщикам извинения за матч с „Лудогорцем“»
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