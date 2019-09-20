Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре Лиги Европы (1:5) отметил, что команда проиграла начало второго тайма. Также он извинился перед болельщиками.

Дивеев извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Лудогорца»

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