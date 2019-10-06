РПЛ
Спорт-ЭкспрессДивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
Ведомости 07:29
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Политика
На Украине прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
РИА Новости 08:13
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза вчера в 01:16
Наука
Названы безопасные страны в случае апокалипсиса
«Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», — объяснили ученые.
Известия вчера в 22:10
Музыка
Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
News.ru 08:01
Общество
На Камчатке ввели оранжевый код для авиации из-за вулкана
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10 тыс. м, сейчас на Камчатке введен оранжевой код авиационной опасности, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
РБК 06:34
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Общество
Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма вчера в 03:01
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 08:04
Волейбол
Российские волейболисты обыграли сборную Египта на Кубке мира
Мужская сборная России обыграла команду Египта в очередном матче Кубка мира по волейболу, который проходит в Японии.
Матч ТВ 00:22
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова расплакалась в театре
Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
7Дней.ру 04 октября в 00:00
Политика
МИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30