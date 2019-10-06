РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»

ЦСКА — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.
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Защитник ЦСКА высказался о матче с «Ростовом»

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
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