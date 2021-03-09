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Finam.Ru
Finam.Ru

Дивидендная доходность ОГК-2 ожидается на уроне 7,5%

В случае, если компания выплатит 50% от чистой прибыли по МСФО в качестве дивиденда за 2020 г. (подобно тому, как она делала по итогам 2019 г.), дивидендная доходность может составить около 7,5%. Стабильный уровень чистой долговой нагрузки - 30 млрд руб. на конец 4К20, что близко к уровню конца 3К20.В источнике
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Группа «ОГК-2» за 2020 год увеличила прибыль на 10,3% до 13,2 млрд. рублей

Энергетика и промышленность России06:43

Дивидендная доходность ОГК-2 ожидается на уроне 7,5%

Finam.Ru05:45

Чистая прибыль «ОГК-2» по МСФО в 2020 году выросла на 10,3%

Финмаркет6 марта в 02:30
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