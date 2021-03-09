В случае, если компания выплатит 50% от чистой прибыли по МСФО в качестве дивиденда за 2020 г. (подобно тому, как она делала по итогам 2019 г.), дивидендная доходность может составить около 7,5%. Стабильный уровень чистой долговой нагрузки - 30 млрд руб. на конец 4К20, что близко к уровню конца 3К20.

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