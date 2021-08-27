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Дивиденды «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие могут составить 340 рублей на акцию

FINMARKET.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом выросла на 20,6% - до 189,8 млрд руб., следует из отчета компании.
Финмаркет
Компания отчиталась о 347 млрд руб. чистой прибыли за первую половину 2021 года против убытка год назад и рассчитывает на рост добычи на 4% в этом году при сохранении неизменным объема инвестпрограммы.
Коммерсантъ
За полугодие чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 347,2 млрд руб. по сравнению с убытком в 64,7 млрд руб. годом ранее.
Финмаркет
Скорректированный свободный денежный поток (FCF) "ЛУКОЙЛа" за 1-е полугодие 2020 года составил 235,2 млрд руб.
Финмаркет

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