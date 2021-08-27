Finam.RuДивиденды «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие могут составить 340 рублей на акциюFINMARKET.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом выросла на 20,6% - до 189,8 млрд руб., следует из отчета компании.ФинмаркетКомпания отчиталась о 347 млрд руб. чистой прибыли за первую половину 2021 года против убытка год назад и рассчитывает на рост добычи на 4% в этом году при сохранении неизменным объема инвестпрограммы.КоммерсантъЗа полугодие чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 347,2 млрд руб. по сравнению с убытком в 64,7 млрд руб. годом ранее.ФинмаркетСкорректированный свободный денежный поток (FCF) "ЛУКОЙЛа" за 1-е полугодие 2020 года составил 235,2 млрд руб.ФинмаркетЧитать далееСвернутьАК&МАК&МПравда УрФОПодробнее о событииЛУКОЙЛ сработал на акционеровКоммерсантъ17:45Свободный денежный поток группы «ЛУКОЙЛ» снизился на 31,4%Правда УрФОвчера в 08:39Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО во II квартале выросла на 20.5%АК&Мвчера в 07:33Дивдоходность «ЛУКОЙЛа» за 1 полугодие может составить 5,3%Finam.Ruвчера в 11:20«ЛУКОЙЛ» в первом полугодии нарастил выручку на 54%Деловое.ТВвчера в 06:07Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО выросла во 2-м квартале на 20,6% по сравнению с 1-м кварталомФинмаркетвчера в 05:49Показать ещёОценить9Поделиться