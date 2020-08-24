Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами

По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выплаченных дивидендов сократился на $108 млрд, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, когда компания начала вести такие подсчеты.
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Дивидендная лихорадка – 2020: кому досталось 177 миллиардов

БИЗНЕС Online00:55

Квартальное падение совокупных дивидендов компаний мира стало самым существенным с 2009 года

Финмаркетвчера в 07:09

Дивидендов нет, но вы держитесь

Компаниявчера в 13:45

Дивиденды по всему миру рекордно сократились

Реальное времявчера в 10:26

Дивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами

Коммерсантъвчера в 08:16

Акционеры крупнейших компаний не получали меньше со времен кризиса 2008 года

Ведомостивчера в 17:17

Глобальное падение дивидендов из-за пандемии станет сильнейшим со времен финансового кризиса

Finam.Ruвчера в 06:08
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Общество

СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала

РИА Новости вчера в 10:42
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Игры

Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом Battle.net

CyberSport.ru вчера в 22:21
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Общество

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области возросло до трёх человек

Ростов-на-Дону, 25 августа 2020, 09:16 — REGNUM В Ростовской области число погибших в результате аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни увеличилось до трёх человек.
REGNUM 02:16
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Политика

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру вчера в 15:58
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Политика

Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:30
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Политика

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну действующего президента Александра Лукашенко.
Piter.tv вчера в 08:50
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Общество

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, об этом говорится в пресс-релизе местного Минздрава.
РИА Новости 00:35
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Общество

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Происшествия

На Кубани из-за лесного пожара эвакуировали около 350 туристов

Пожарные эвакуировали около 350 отдыхающих из лесов малого Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара, площадь которого составляет около 3 га.
ТАСС 01:28
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Авто

Осенью автовладельцев ждут новый ПТС, возврат ТО и регистрация в МФЦ

Издание speedme.ru решило разобраться, чего ждать российским водителям осенью 2020 года.
SpeedMe 00:41
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Общество

Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен

Как заявили в берлинской клинике «Шаритэ», ядом стало некое вещество из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок».
Эхо Москвы 00:02
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Армия и оружие

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов.
РБК 02:07
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Общество

Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву

Кызыл, 25 августа 2020, 08:44 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол, повторно заразившийся коронавирусом, отправлен в Москву для дополнительного обследования.
REGNUM 01:44
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Авто

Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta

Компания Toyota представила новый компактный паркетник Urban Cruiser, ценник на который окажется ниже, чем на бюджетную корейскую модель Hyundai Creta.
32CARS.ru 00:47
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Гаджеты

В Сингапуре появится первый в мире магазин Apple на воде

"Apple Marina Bay Sands скоро прибудет в Сингапур в честь открытия первого в мире магазина Apple на воде", - сказал представитель Apple.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 15:37
Здоровье

Завершается строительство новых медцентров, инициированных Олегом Дерипаской

По инициативе Олега Дерипаски, в семи уральских и сибирских городах (Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске) появятся медцентры для пациентов с внебольничной пневмонией.
ФедералПресс 00:42
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Происшествия

Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы.
ТАСС вчера в 10:41
Политика

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:02
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел для поиска работы

В браузерной версии и в мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел для поиска работы.
АБН вчера в 07:08
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Наука

Создан новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ

Американские специалисты разработали инъекционное лекарство, которое блокирует проникновение ВИЧ в клетки.
МедиаПоток 00:59
Хоккей

Овечкин стал лицом видеоигры NHL во второй раз за карьеру

Компания EA Sports, занимающая разработкой и выпуском видеоигры NHL 21, объявила, что лицом новой части хоккейного симулятора станет российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Sport24.ru вчера в 12:21
Общество

Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Скандально известный адвокат Эльман Пашаев вновь стал защитником актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.
Ruposters.ru вчера в 09:21
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Общество

35 лет назад погибла посол доброй воли Саманта Смит

Газета.Ru 01:40
Политика

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране.
Коммерсантъ вчера в 08:10
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Политика

Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
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Экономика

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
РБК 02:00
Происшествия

После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей.
ТАСС вчера в 01:59
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Экономика

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС 01:08
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Общество

Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года

Kursk.com вчера в 15:11
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Как работают Яндекс.Новости?
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