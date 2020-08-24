Экономика
КоммерсантъДивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами
По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выплаченных дивидендов сократился на $108 млрд, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, когда компания начала вести такие подсчеты.
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Общество
СМИ: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала
РИА Новости вчера в 10:42
Игры
Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом Battle.net
CyberSport.ru вчера в 22:21
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области возросло до трёх человек
Ростов-на-Дону, 25 августа 2020, 09:16 — REGNUM В Ростовской области число погибших в результате аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни увеличилось до трёх человек.
REGNUM 02:16
Политика
Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру вчера в 15:58
Политика
Крым признан самым проблемным регионом РФ по обеспечению водой
Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что Крым стал самым проблемным регионом РФ по объему потерь воды при доставке к потребителю, с этим связана нехватка воды на полуострове, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:30
Политика
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну действующего президента Александра Лукашенко.
Piter.tv вчера в 08:50
Общество
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, об этом говорится в пресс-релизе местного Минздрава.
РИА Новости 00:35
Общество
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия
На Кубани из-за лесного пожара эвакуировали около 350 туристов
Пожарные эвакуировали около 350 отдыхающих из лесов малого Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара, площадь которого составляет около 3 га.
ТАСС 01:28
Авто
Осенью автовладельцев ждут новый ПТС, возврат ТО и регистрация в МФЦ
Издание speedme.ru решило разобраться, чего ждать российским водителям осенью 2020 года.
SpeedMe 00:41
Общество
Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен
Как заявили в берлинской клинике «Шаритэ», ядом стало некое вещество из группы ингибиторов холинэстеразы – по словам экспертов, к ним относятся военные яды, в том числе «Новичок».
Эхо Москвы 00:02
Армия и оружие
В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»
В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов.
РБК 02:07
Общество
Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву
Кызыл, 25 августа 2020, 08:44 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол, повторно заразившийся коронавирусом, отправлен в Москву для дополнительного обследования.
REGNUM 01:44
Авто
Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Компания Toyota представила новый компактный паркетник Urban Cruiser, ценник на который окажется ниже, чем на бюджетную корейскую модель Hyundai Creta.
32CARS.ru 00:47
Гаджеты
В Сингапуре появится первый в мире магазин Apple на воде
"Apple Marina Bay Sands скоро прибудет в Сингапур в честь открытия первого в мире магазина Apple на воде", - сказал представитель Apple.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 15:37
Здоровье
Завершается строительство новых медцентров, инициированных Олегом Дерипаской
По инициативе Олега Дерипаски, в семи уральских и сибирских городах (Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске) появятся медцентры для пациентов с внебольничной пневмонией.
ФедералПресс 00:42
Происшествия
Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального
Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы.
ТАСС вчера в 10:41
Политика
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:02
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел для поиска работы
В браузерной версии и в мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел для поиска работы.
АБН вчера в 07:08
Наука
Создан новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ
Американские специалисты разработали инъекционное лекарство, которое блокирует проникновение ВИЧ в клетки.
МедиаПоток 00:59
Хоккей
Овечкин стал лицом видеоигры NHL во второй раз за карьеру
Компания EA Sports, занимающая разработкой и выпуском видеоигры NHL 21, объявила, что лицом новой части хоккейного симулятора станет российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Sport24.ru вчера в 12:21
Общество
Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Скандально известный адвокат Эльман Пашаев вновь стал защитником актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.
Ruposters.ru вчера в 09:21
Общество
35 лет назад погибла посол доброй воли Саманта Смит
Газета.Ru 01:40
Политика
Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране.
Коммерсантъ вчера в 08:10
Политика
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
Экономика
Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
РБК 02:00
Происшествия
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей.
ТАСС вчера в 01:59
Экономика
Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС 01:08
Общество
Как в школах Самары пройдут линейки 1 сентября 2020 года
Kursk.com вчера в 15:11