По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выплаченных дивидендов сократился на $108 млрд, или на 22%. Это стало самым значительным снижением с 2009 года, когда компания начала вести такие подсчеты.

Дивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами

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