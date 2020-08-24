Во втором квартале общий объем выплаченных дивидендов во всем мире составил $382 млрд, что стало минимальным показателем с 2012 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты британской инвесткомпании Janus Henderson.

Дивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами

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