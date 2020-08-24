Экономика
КоммерсантъДивиденды по всему миру сократились рекордными с 2009 года темпами
Во втором квартале общий объем выплаченных дивидендов во всем мире составил $382 млрд, что стало минимальным показателем с 2012 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на подсчеты британской инвесткомпании Janus Henderson.
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Общество
Врачи в Германии выявили у Навального отравление
Результаты обследования Алексея Навального указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество ещё не известно, проводятся исследования.
RT на русском 10:30
Общество
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.
Вести.Ru 09:00
Происшествия
В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек
В Душетском муниципалитете в Грузии микроавтобус упал с обрыва, погибли 17 человек, сообщило МВД страны.
РБК вчера в 16:37
Экономика
Индия захотела больше российского угля
Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год.
Lenta.ru 07:51
Общество
Космодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей
Коммерсантъ 07:52
Политика
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Представителями координационного совета белорусской оппозиции было предъявлено требование провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко.
CT news 08:12
Экономика
Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана
Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс 03:04
Армия и оружие
Наименование подразделения «Айдар» на Украине стало почётным
Четвертую бригаду оперативного назначения Нацгвардии наградили почетным наименованием, присвоив ей имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука.
Военное обозрение 08:16
Политика
Белоруссия станет первым импортером российской вакцины от коронавируса
Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики.
РИА Новости 09:48
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com 05:30
Космос
В магнитном поле Земли продолжает расширяться огромная аномалия
Маяк (г. Сосновый Бор) 21 августа в 09:50
Интернет
Microsoft планирует изменить пользовательский интерфейс Windows 10
3DNews вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева приучает детей к работе в саду
На выходных Алла Пугачева решила привести в порядок сад вокруг своего замка.
Newia.ru вчера в 01:58
Путешествия
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:21
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел для поиска работы
В браузерной версии и в мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел для поиска работы.
АБН 07:08
Происшествия
Водитель Audi протаранил машину своей супруги в Екатеринбурге
50-летний водитель Audi Q7 несколько раз протаранил припаркованный Hyundai Sonata.
Kursk.com 08:12
Политика
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета 09:27
Общество
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
Более трети автомобилистов России не планируют приобретать полисы ОСАГО в случае роста его стоимости, а еще 12% уже отказались от них.
Газета.Ru 10:02
Общество
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Как сообщает агентство «Интерфакс», такую точку зрения изданию Bild высказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который организовал транспортировку политика в Германию.
Городовой 02:53
Армия и оружие
Россия поставит Белоруссии системы ПВО, вертолеты и БТР
Коммерсантъ 10:36
Армия и оружие
Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии
Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Военное обозрение 10:35
Политика
Тихановская встретилась в Вильнюсе с замглавы Госдепа США
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с замгоссекретаря США Стивеном Биганом.
Daily Storm 09:12
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфакс вчера в 14:54
Происшествия
В Саратове мужчину задержали за извращения с 10-летней девочкой
Четвертая Власть 08:24
Происшествия
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Суд Саратова отправил 35-летнего Михаила Туватина в колонию особого режима на пожизненный срок за убийство 9-летней девочки.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
В Курской области на границе задержаны 23 нелегала
Оказалось достаточным по объявлению в интернете найти продавца и купить у него за 300 - 450 долларов США предписание о необходимости лечения за границей.
46ТВ 22 августа в 05:55
Кино
Внутри кино: фильмы и сериалы, в которых проходят съемки
Кино про съемки – особый жанр, в котором кинематографисты не только показывают изнанку своей жизни, но и признаются в искренней любви к тому, что они делают, каким бы абсурдом ни был наполнен процесс.
Все для Вас 22 августа в 04:00