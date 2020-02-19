Интернет
Телеканал 360°Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили
В новой версии поменяли иконки и шрифты и убрали знаменитые, но громоздкие синие шапки. Как заверили в компании, программисты постарались сделать максимально простой интерфейс. Последний раз «ВКонтакте» масштабно обновляла приложение два года назад.
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Комментарии
Общество
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Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком футбольного клуба «Рубин». Об этом заявила пресс-служба клуба.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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Экономика
Фонду капремонта нужны деньги, чтобы отремонтировать на 206 домов больше
Дмитрий Зайцев коротко отчитался о прошлогодней работе. Планировалось отремонтировать 381 дом по 727 конструктивам.
Хоккей
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Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
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Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
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Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
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Происшествия
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Общество
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Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
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Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
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В России отзывают глохнущие автомобили Mazda3
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ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Политика
Посол России отреагировал на резолюцию парламента Эстонии о войне
Резолюция парламента Эстонии о роли СССР в начале Второй Мировой войны является кощунством и повлияет на диалог между Москвой и Таллином, заявил посол России в Эстонии Александр Петров.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Общество
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce NOW в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce NOW в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Наука
Найден способ, который поможет сделать спиновый ток более стабильным
Американские физики обнаружили тот факт, что сделать более стабильным спиновый ток в топологических изоляторах могут терагерцовые колебания.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Единоборства
Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко
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Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".