Интернет

Телеканал 360°Телеканал 360°Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

В новой версии поменяли иконки и шрифты и убрали знаменитые, но громоздкие синие шапки. Как заверили в компании, программисты постарались сделать максимально простой интерфейс. Последний раз «ВКонтакте» масштабно обновляла приложение два года назад.
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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Москва 2411:40

ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

The GEEK07:02

«ВКонтакте» в новом мобильном приложении показала «фундамент всей экосистемы»

DP.RU07:56

«ВКонтакте» переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить?

Российская газета07:54

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС07:50

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневник07:24

Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

Телеканал 360°08:51
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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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