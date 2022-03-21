Большинство российских брендов одежды перейдут с европейских материалов на турецкие и китайские ткани, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.
Ответ на санкции Российский МИД в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Украинский президент Владимир Зеленский после начала российской специальной операции принял решение остаться в Киеве, не прислушавшись к рекомендациям спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну, об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, его слова приводит РИА Новости.