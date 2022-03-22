Куксина считает, что в России есть все для того, чтобы организовать собственное производство одежды: талантливые дизайнеры, профессиональные технологи, швеи, есть возможность приобрести подходящие оборудование.
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы.
21 марта МИД России заявил, что страна не намерена продолжать переговоры по мирному договору по итогам Второй мировой войны, который не подписан до сих пор из-за претензии Японии на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи, которые по результатам войны перешли СССР.