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Дизайнер Куксина заявила, что турецкие и китайские ткани заменят европейские в России

Дизайнер Виктория Куксина в беседе с РИА Новости назвала замену европейским тканям в России.
Lenta.ru
Большинство брендов одежды из России заменят импортные материалы из Европы на ткани из Турции и Китая.
РЕН ТВ
Куксина считает, что в России есть все для того, чтобы организовать собственное производство одежды: талантливые дизайнеры, профессиональные технологи, швеи, есть возможность приобрести подходящие оборудование.
ИА Красная Весна
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что альтернативой тетрапаку для молока могли бы стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и молочные автоматы.
Lenta.ru

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Эксперт Куксина: сокращение спроса переживут не все российские бренды одежды
ПРАЙМ00:03
Дизайнер Куксина заявила, что европейские материалы заменят турецкими и китайскими тканями
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