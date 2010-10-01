Энергетика
VSE42.RUДизельное топливо на кузбасских АЗС подорожало
Если в первой декаде апреля литр летнего дизеля стоил 47,24 рубля за литр, то к майским праздникам ‒ уже 47,38 рубля. Зимнее топливо подорожало еще заметнее ‒ с 47,65 до 47,85 Стоит отметить, что в среднем по России за этот период литр летнего дизельного топлива подорожал на 31 копейку.
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