Если в первой декаде апреля литр летнего дизеля стоил 47,24 рубля за литр, то к майским праздникам ‒ уже 47,38 рубля. Зимнее топливо подорожало еще заметнее ‒ с 47,65 до 47,85 Стоит отметить, что в среднем по России за этот период литр летнего дизельного топлива подорожал на 31 копейку.

Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости". 429

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 146

Политика США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года. 123

Общество Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт. 104

Общество В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.

Шоу-бизнес Волочкова выразила благодарность пандемии коронавируса Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, за что она благодарна пандемии коронавируса.

Политика В парламенте Армении произошла массовая драка Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в присутствии членов правительства, передает корреспондент РИА Новости. 1

Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 13

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 1

Единоборства Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов. 3

Наука В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances. 159

Шоу-бизнес Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своем профиле в Instagram видео, где он и Пухляш из клипа рейв-группы Little Big устроили танцевальное соревнование. 15

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 489