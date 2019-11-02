Футбол

Ставка TVСтавка TVДижон - ПСЖ: прогноз Ильи Иванова 1 ноября 2019

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Дижон идет в подвале Первой Французской Лиги, но тем не менее неплохо выступает дома, хоть и забивает мало и функциональный спад пришелся на середину осени.
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«Дижон» – «ПСЖ»: прогноз на матч 12-го тура Лиги 1

ODDS.ruвчера в 16:24

Дижон - ПСЖ: прогноз Ильи Иванова 1 ноября 2019

Ставка TV07:32
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