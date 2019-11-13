Общество
Газета.RuДизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ. О появлении новой функции стало известно на мероприятии VK Content Day. Представители соцсети пообещали рассказать о подробностях нововведения позже.
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Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Происшествия
В Ростовской области задержали начальника ростовского главка ФСИН
В Ростовской области был задержан начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев.
Провинция.ру 09:09
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:20
Общество
Центр Венеции затоплен из-за дождя
Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия 00:53
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня 01:10
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Экономика
Эксперт назвал самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США
По словам эксперта, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики США представляет не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики.
REGNUM 02:11
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники близкие к ведомству.
Piter.tv 12:05
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
МК-Спорт 03:15
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство
Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
Военное дело 02:47
Наука
Назван самый вредный и опасный для здоровья человека продукт
Назван самый вредный и опасный для здоровья человека продукт, а также для окружающей среды продукт.
Ugpressa.ru 11:12
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Здоровье
Известные российские хирурги прооперируют карельских детей
Михаил Охлопков планирует обсудить вопросы модернизации ДРБ с еще одним экспертом – детским хирургом Александром Юрьевичем Разумовским, который также приедет в Карелию приглашению главы Минздрава.
Петрозаводск говорит 12:23
Экономика
Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа»
«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе.
Коммерсантъ 16:39
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22