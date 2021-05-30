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Дизтопливо хватит через край

В результате модернизации при сохранении объемов переработки в РФ на уровне 300 млн тонн в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110–120 млн тонн, прогнозируют в KPMG, при этом российский рынок сможет вместить не более 40–50 млн тонн.В источнике
Коммерсантъ
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Экономика сегодня

С чего всё началось

Дизтопливо хватит через край

Россия рискует не найти экспортные рынки для топлива Российская нефтяная отрасль может столкнуться с острой проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ17:56

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Проблемы при сбыте дизтоплива могут появиться у российских нефтяников

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Нефтяники в России могут столкнуться с проблемами при сбыте дизтоплива

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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей

В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске

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Зарплата Заболотного в ЦСКА составит €1,2 млн в год

По информации источника, в "Сочи" футболист получал около € 1 млн за сезон, однако по новому контракту ему предлагали € 500 тыс. 31 мая ЦСКА объявил о подписании соглашения с форвардом, которое рассчитано на три года.
Газета.Ru07:34