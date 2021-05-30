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Дизтопливо хватит через край

В результате модернизации при сохранении объемов переработки в РФ на уровне 300 млн тонн в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110–120 млн тонн, прогнозируют в KPMG, при этом российский рынок сможет вместить не более 40–50 млн тонн.В источнике
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Экономика сегодня

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Дизтопливо хватит через край

Россия рискует не найти экспортные рынки для топлива Российская нефтяная отрасль может столкнуться с острой проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке — в Европе.
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