Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики.

Коммерсантъ 18:45