Дизтопливо сделало европейский выбор
Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе.
Подорожание дизтоплива потенциально может привести к росту стоимости товаров, опасаются участники рынка ритейла.
Хотя премия внутреннего рынка сейчас составляет примерно 2,5 тыс. руб. за тонну относительно экспорта, товара не хватает из-за увеличения потребления, а экспорт нефтяных компаний находится на высоком уровне, отмечает он.
С чего всё началось
Дизтопливо сделало европейский выбор
Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики.
Коммерсантъ18:45