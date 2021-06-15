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Дизтопливо сделало европейский выбор

Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе.
Коммерсантъ
Подорожание дизтоплива потенциально может привести к росту стоимости товаров, опасаются участники рынка ритейла.
Коммерсантъ
Компании попросту будут вынуждены повышать тарифы на перевозки.
Life.ru
Хотя премия внутреннего рынка сейчас составляет примерно 2,5 тыс. руб. за тонну относительно экспорта, товара не хватает из-за увеличения потребления, а экспорт нефтяных компаний находится на высоком уровне, отмечает он.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Дизтопливо сделало европейский выбор

Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе. Владельцы АЗС опасаются убытков, а ритейлеры — удорожания логистики.
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