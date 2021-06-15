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Дизтопливо сделало европейский выбор

Цены на бирже выросли до исторического максимума Стоимость дизтоплива на бирже достигла исторического максимума, подобравшись к 53 тыс. руб. за тонну, на фоне увеличения цен в Европе.В источнике

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Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума

URA.Ru19:42

Дизтопливо сделало европейский выбор

Коммерсантъ18:45
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