Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру областного центра проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов после крупного пожара на АЗГС в Новосибирске накануне, в результате чего пострадали 35 человек.
Утверждается, что сумма страховой пенсии будет перечислена территориальным органом ПФР непосредственно на счет пенсионера в банке не позднее трех дней со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи и иной организации, осуществляющей доставку пенсии.