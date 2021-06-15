Пенсионеры смогут получать пенсию из ПФР на свой счет в банке

Утверждается, что сумма страховой пенсии будет перечислена территориальным органом ПФР непосредственно на счет пенсионера в банке не позднее трех дней со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи и иной организации, осуществляющей доставку пенсии.