с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

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