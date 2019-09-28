Политика
РИА НовостиПосле речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
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с чего всё началось
Фотографию, на которой изображен Лавров и ожидающие своей очереди для встречи с ним, на своей странице в Facebook разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТК Звездавчера в 20:22
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В центре внимания: Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после выступления в ООН
ТК Звездавчера в 20:22
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