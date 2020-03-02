Длинные выходные ждут россиян в связи с 8 марта. Отдыхать страна будет три дня – праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник. Таким образом, следующая за Женским днем рабочая неделя будет сокращенной.

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

Происшествия Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".

Экономика Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Экономика В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.

Здоровье Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.

Авто Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.

Общество Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы "Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.

Энергетика «Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.

Происшествия В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Здоровье Роспотребнадзор посоветовал отменить поездки за границу Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за пределы страны из-за распространения коронавируса.

Общество Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя ТФОМС Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя Территориального фонда ОМС, освободив от поста министра финансов, сообщает правительственный телеграм-канал Пул73: - Глава региона подчеркнул, что сейчас областной ТФОМС нуждается в глобальной реформе, поэтому необходимо направить сильные руководящие кадры на данное направление.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.