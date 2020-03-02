Общество

Газета.RuГазета.RuДлинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

Длинные выходные ждут россиян в связи с 8 марта. Отдыхать страна будет три дня – праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник. Таким образом, следующая за Женским днем рабочая неделя будет сокращенной.
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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

Газета.Ru02:58

Роструд напомнил о длинных выходных из-за празднования 8 марта

РБК02:32

Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 Марта

Шахтинские известия28 февраля в 02:32

Россиян ожидают длинные выходные в марте

ТАСС00:13

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Известиявчера в 23:14

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

РИА Новостивчера в 16:47

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

RT на русском00:43
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Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Биатлон

Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.
РИА Новости вчера в 06:41
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 28 февраля в 14:06
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
RT на русском 03:21
Экономика

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%.
Коммерсантъ 03:41
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Экономика

В Раде рассказали о последствиях политики правительства Гончарука

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьер-министра Украины Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху.
RT на русском 04:23
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости вчера в 05:41
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Авто

Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Новые автомобили вчера в 00:06
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Энергетика

«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД

Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:25
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Pravda.Ru 28 февраля в 08:40
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал отменить поездки за границу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за пределы страны из-за распространения коронавируса.
Дождь 29 февраля в 04:58
Общество

Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя ТФОМС

Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя Территориального фонда ОМС, освободив от поста министра финансов, сообщает правительственный телеграм-канал Пул73: - Глава региона подчеркнул, что сейчас областной ТФОМС нуждается в глобальной реформе, поэтому необходимо направить сильные руководящие кадры на данное направление.
Ulpressa 01:26
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

УтроNews 03:58
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Kaluga-poisk.ru 02:07
Кино

Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту

Rusturkey.com вчера в 22:05
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Известия вчера в 21:04
Политика

Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
РИА Новости 04:40
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