Политика
RT на русскомДлительность парада Победы 9 мая в Москве увеличат
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году длительность парада в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая будет увеличена. Об этом он сообщил на совещании по подготовке к проведению парада.
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Здоровье
В Улан-Удэ начинают строить Центр ядерной медицины
В Улан-Удэ на территории Республиканского онкологического диспансера состоялась закладка камня на месте строительства Центра ядерной медицины.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Армия и оружие
Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада
По информации военного аналитика Бабака Тагвея, ссылающегося на сообщения очевидцев, речь идет о баллистических ракетах, запущенных сирийской армией.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Шоу-бизнес
«А как же Галкин?» Алла Пугачева вышла в свет с известным дизайнером
Настоящий фурор произвело появление Аллы Пугачёвой, которая оказалась на «ледовой» дорожке рука об руку с известным дизайнером Игорем Гуляевым.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры
Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
Музыка
В Южно-Сахалинске состоялся музыкальный концерт «Мост дружбы»
9 и 10 февраля, в преддверии международного фестиваля культуры и искусств "Содружество-2021", состоялся музыкальный концерт "Мост дружбы" с участием музыкантов из Японии и России.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Политика
Уволен министр здравоохранения Чувашии
Как стало известно «Правде ПФО», врио главы Чувашии Олег Николаев сегодня подписал указ, которым освободил Владимира Викторова от обязанностей зампредседателя Кабмина Чувашии – министра здравоохранения.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Футбол
«Лион» забил лучший автогол в истории: Дракслер обыгрался в стеночку с Мендешем, Марсал замкнул
Кульминация Дракслер пасует слабо. Мяч в подкате перехватывает Тиагу Мендеш и, кажется, выбивает на угловой.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины
Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.