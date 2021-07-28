Алексей Остудин уличил команду МакSим в сокрытии информации о её состоянии

В своем facebook Остудин высказал свои претензии представителям МакSим, а также выразил мнение, что на самом деле артистка по-прежнему находится в тяжёлом состоянии и близка к летальному исходу.