ИнтерфаксДля Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил7 апреля Мосгорсуд смягчил Соболь меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.ИнтерфаксПрокурор потребовал запретить Соболь выходить из дома с 22 часов до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы.Афиша DailyКак утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".РИА НовостиОперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДождьЭкономика сегодняФАНИзвестияРБКНародные новостиReadovka NewsНТВРЕН ТВАфиша DailyAnewsОбщественная служба новостейПолитРоссияПолитика СегодняЗакC.РуLife.ruИнфо24Вечерняя МоскваСлово и ДелоТелеканал RTVIПодробнее о событииПрокурор попросил наказать Любовь Соболь двумя годами ограничения свободыКоммерсантъ18:36«Дело задумывалось, чтобы изолировать меня»: Любовь Соболь может получить два года лишения свободыДождьвчера в 14:52Для Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправилИнтерфаксвчера в 11:27Прокурор требует приговорить Соболь к 2 годам ограничения свободыURA.Ruвчера в 11:46Прокурор просит приговорить Любовь Соболь к двум годам ограничения свободыТАССвчера в 11:43Гособвинение запросило для экс-юриста ФБК* Любови Соболь два года ограничения свободыРИА Новостивчера в 11:29Прокуратура попросила на два года запретить Соболь выходить ночью из домаРБКвчера в 13:25Показать ещёОценить454Поделиться