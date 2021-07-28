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Для Соболь потребовали 2 года ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил

7 апреля Мосгорсуд смягчил Соболь меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Интерфакс
Прокурор потребовал запретить Соболь выходить из дома с 22 часов до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы.
Афиша Daily
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
РИА Новости
Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.
ТАСС

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