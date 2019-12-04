Общество

ТВКТВКПрокурор попросил четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Обвинение построено на показаниях единственного эксперта из ФСБ Александра Коршикова, который обнаружил «мотив политической ненависти или вражды к действующей власти» в четырех роликах на ютуб-канале юноши. Поддержать Жукова пришли актер Никита Кукушкин и проректор ВШЭ Валерия Касамара.
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