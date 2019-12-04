Общество
ТВКПрокурор попросил четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Обвинение построено на показаниях единственного эксперта из ФСБ Александра Коршикова, который обнаружил «мотив политической ненависти или вражды к действующей власти» в четырех роликах на ютуб-канале юноши. Поддержать Жукова пришли актер Никита Кукушкин и проректор ВШЭ Валерия Касамара.
Читать в источнике
Оценить326
Подробнее о событии
Показать все источники
«Мне выпал шанс пройти испытание во имя близких мне ценностей». Обвинение запросило четыре года колонии для Егора Жукова
Новая газета04 декабря в 17:20
Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму
Интерфакс04 декабря в 09:00
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика
В Bild назначили убийцами гражданина Грузии в Берлине Кадырова и ГРУ
Напомним, 23 августа в Берлине произошло убийство 40-летнего гражданина Грузии, жившего там под именем Торнике К. Неизвестный в парике подъехал на велосипеде и выстрелил ему в спину и в голову.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Игры
Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия
Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
Опрос выявил долю считающих Россию союзником американцев
Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Армия и оружие
Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4
Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Политика
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Происшествия
В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей
Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.
Общество
В Омске дорожные ямы засыпали картошкой
В Омске местные жители «отремонтировали» дорогу, засыпав ямы картошкой.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Энергетика
ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Гаджеты
Apple выпустит новые iPhone без единого разъема
Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Космос
В NASA создали ровер для исследования водных миров
Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
Происшествия
SSJ-100 вернулся во «Внуково» из-за неполадок
Командир лайнера после взлета обнаружил при наборе высоты неполадки в гидросистеме и запросил диспетчеров возвращения в аэропорт вылета.
Политика
Песков отреагировал на вынесенный Жукову приговор
В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту ВШЭ Егору Жукову, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Экономика