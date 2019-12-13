Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года. Со времени прошлого кризиса европейские компании нашли способ обезопасить себя.

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

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