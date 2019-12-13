Политика
Ruposters.ruЕвропа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину
В Европе нашли стратегию по обеспечению себя ресурсами при условии остановки транзита газа через Украину. Согласно отчету S&P, вероятные перебои будут компенсированы.
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Экономика
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили
В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Происшествия
В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников
Политика
Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предварительных договоренностях Украины и РФ
Предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются, но конечного варианта пока нет.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен
Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе в столице потушен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Политика
Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Здоровье
Рациональное вымирание. В Госдуме объяснили, почему россияне не хотят рожать
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН назвал причины вымирания россиян.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Политика
Жизнь требует нового осмысления Конституции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерпретация Конституции – непрерывный процесс.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Происшествия
В Торонто из автомобиля открыли стрельбу по прохожим
Неизвестные открыли стрельбу в Торонто, ранения получил 16-летний подросток.
Общество
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Экономика
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Фигурное катание
Первый канал анонсировал сенсационное признание Загитовой
Первый канал опубликовал видеоролик-анонс сенсационного признания олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Экономика
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Футбол
Россия показала худший результат в еврокубках с 2001 года
Российские футбольные клубы не смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков - Лигу чемпионов или Лигу Европы.
Шоу-бизнес
Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий
Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.