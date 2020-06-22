Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВДля IT-отрасли бессрочно снизят налоги

По информации "Ведомостей", правительство планирует снизить страховые взносы с 10 до 7,6%. В параметрах налогового маневра для ИТ-отрасли также предусматривается снижение налога на прибыль с 20 до 3%. Федеральные источники издания рассказали, что кабмин озвучит данные меры в ближайшее время.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
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Вести.Ruвчера в 03:35

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Российская газетавчера в 03:02

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РИА Новостивчера в 04:39

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Ведомости21 июня в 18:03
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