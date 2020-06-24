Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.

с чего всё началось

Согласно предложению Минкомсвязи, отмена льготы по НДС в 2021 году позволит собрать с IT-бизнеса 42,5 млрд руб. IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб.

Для IT-отрасли хотят ввести НДС. Это плата за «путинские» послабления

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