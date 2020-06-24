Экономика
Новый Калининград.RuДля IT-отрасли хотят ввести НДС. Это плата за «путинские» послабления
Согласно предложению Минкомсвязи, отмена льготы по НДС в 2021 году позволит собрать с IT-бизнеса 42,5 млрд руб. IT-компаниям, ПО которых включено в реестр отечественного, предлагается предоставить субсидии, на которые в 2021 году уйдет 11,4 млрд руб.
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с чего всё началось
Из-за мер поддержки отрасли может подорожать софт Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли.Коммерсантъвчера в 13:08
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Огромное облако пыли из Сахары пересечет Атлантику и попадет в Мексику
Известия 22 июня в 23:39
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
Общество
В Белоруссии задержан администратор политического Телеграм-канала
Как сообщает «РИА Новости», популярный Телеграм-канал, который имеет 168 тысяч подписчиков, заявил о том, что, одного из администраторов канала – Игоря Лосика, задержали сотрудники МВД.
ГЛАС.RU 09:34
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Здоровье
Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
Общество
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС 05:03
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
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Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Происшествия
В Александрино неизвестный ударил ножом пенсионерку
Полицейские ищут мужчину, который в парке Александрино ударил пенсионерку ножом.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 09:28
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и получила сотрясение
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
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Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
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Происшествия
Hyundai поцарапал спорткар McLaren за 20 млн руб. в Петербурге
В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18