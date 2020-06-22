Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин намерен ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки. В частности, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, компаниям снизят страховые взносы и налог на прибыль - с 14 до 7,6 процента и с 20 до 3 процентов соответственно.

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