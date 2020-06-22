Экономика

Газета.RuГазета.RuВедомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Газета.Ru03:48

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

СМИ узнали детали налоговой реформы для IT-отрасли в России

Московский Комсомолец03:26

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

«Ведомости» узнали суть налогового маневра в ИТ-сфере

РБК02:41

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении

Газета.Ru 01:30
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Теннис

Болгарский теннисист Димитров заразился коронавирусом

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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Общество

В Югре за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба за последние сутки (22 июня) в Югре зафиксировано 295 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вестник 02:35
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
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Армия и оружие

Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем

Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия 20 июня в 05:56
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

Владимир Путин дал большое интервью телеканалу «Россия 1», в ходе которого рассказал о том, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2024 году.
Ореанда-Новости вчера в 07:26
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Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 20 июня в 06:50
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Футбол

Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»

Победа стала для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана 134-й во всех турнирах во главе «Реала».
Metaratings 03:03
Футбол

Мане забыл встать на колено перед игрой с «Эвертоном»

ProstoProSport вчера в 16:14
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru вчера в 14:00
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Гаджеты

Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35

Эксперты считают, что платформа MediaTek Helio G35 станет одним из вариантов Helio P35, однако особое внимание в ней будет уделено игровой производительности.
Evo-rus.com вчера в 03:00
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Общество

Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News вчера в 05:59
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
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Политика

В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию

«С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех граждан, желающих выехать на территорию Украины», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата главы ДНР.
RT на русском вчера в 08:49
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Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверенны, что на фондовом рынке надулся мыльный пузырь, который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
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Здоровье

В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
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