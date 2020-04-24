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ГЛАС.RUГЛАС.RUДля PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Horizon Zero Dawn станет трилогией в рамках грандиозного плана Sony

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Информация о Horizon Zero Dawn от СМИ: превращение в трилогию, кооператив, гигантский мир в сиквеле

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Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

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Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

News.ru09:07

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

ГЛАС.RU10:44
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Horizon Zero Dawn
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