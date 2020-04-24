Игры

ГЛАС.RUГЛАС.RUДля PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Подробнее о событии

Horizon Zero Dawn станет трилогией в рамках грандиозного плана Sony

REGNUM14:25

Horizon Zero Dawn станет трилогией

Матч ТВ13:32

Информация о Horizon Zero Dawn от СМИ: превращение в трилогию, кооператив, гигантский мир в сиквеле

3DNews10:56

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

ГЛАС.RU10:44

Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

Российская газета09:19

Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

News.ru09:07

Horizon Zero Dawn станет трилогией

Чемпионат08:31
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
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Биатлон

Губерниев рассказал о кандидатах на пост главы СБР

Спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал о наличии кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
iReactor вчера в 13:58
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
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Наука

Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища

В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации труда

Роспотребнадзор в свежем письме от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 озвучил большое количество рекомендаций по организации работы предприятий в период противодействия коронавирусной угрозе.
Современный Предприниматель 22 апреля в 02:57
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
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Общество

Ветеран Второй мировой спел для врачей и возглавил хит-парад

Lenta.ru 21:27
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Армия и оружие

Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки

Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
Газета.Ru 20:13
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
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Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
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Интернет

Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:17
Технологии

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
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Авто

Новое поколение Kia Carnival готовится к дебюту

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к дебюту новое поколение минивэна Carnival.
Vevby.ru 07:50
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
5
Игры

Bandai Namco раздаёт Pac-Man Championship Edition 2 тем, кто в карантине

Многие пытаются помочь, и Bandai Namco Entertainment предлагает своим поклонникам больше развлечений.
Игромания.ру 13:11
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
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Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
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Происшествия

В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве

Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 12:47
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Экономика

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Общество

В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
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Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
81
Экономика

Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
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Horizon Zero Dawn
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4 в 2017 году; версия игры для Windows должна выйти летом 2020 года. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. В течение игры главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов; охота зачастую требует от игрока скрываться от противников, расставлять ловушки и выбирать наилучшее время для нападения.
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